المسرح المتنقل يصل وادي معير بجنوب سيناء (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصلت اليوم الأحد فعاليات اليوم الثالث للمسرح المتنقل في وادي ميعر التابع لمدينة الطور بجنوب سيناء، ضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم الخدمات الترفيهية والتثقيفية للمواطنين داخل وديان وقرى المحافظة.

تضمنت فعاليات الحفل عروضًا فنية لفقرة الساحر، وفقرة التنورة الراقصة، والمزمار البلدي، وعرض فني لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني، وتقديم تابلوهات للموهوبين فى الشعر والغناء من أبناء الوادي.

شهد الحفل أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والثقافية بمدينة الطور، وجمع من مشايخ وعواقل البدو والمواطنين بوادى ميعر.

قال أمل عبدالله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، في تصريح له اليوم، إن فقرات الحفل تتضمن أيضًا تنظيم ورشة الفنون التشكيلية التي تعبر عن جمال الطبيعة، تحت إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، بهدف تدريب الأطفال على طرق استخدام الأدوات الفنية البسيطة من الورق والألوان المتعددة للتعبير عن جمال الطبيعة التي تحيط بهم، مما يساعد على اكتشاف المواهب الصغيرة من أبناء البادية في الرسم والشعر والغناء.

وأكد أنه يجرى أيضًا تنظيم ورش للأشغال اليدوية، بهدف تدريب المرأة السيناوية على استخدام الخرز والخيوط المتنوعة والنول في الصناعات اليدوية، وجرى بالفعل تدريبهم على صناعة مفرش باستخدام النول.

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