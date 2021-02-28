السيطرة على حريق سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42، دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ باشتعال سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42 بدائرة قسم ثان العاشر.

جرى الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.