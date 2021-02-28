أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان

Print
السيطرة على حريق سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان السيطرة على حريق سيارة ملاكي بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

06:38 م الأحد 28 فبراير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42، دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ باشتعال سيارة ملاكي بالقُرب من المجاورة 42 بدائرة قسم ثان العاشر.

جرى الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

شبكة عيون الإخبارية