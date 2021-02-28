أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان

Print
بالصور.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان بالصور.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان

مصراوي Masrawy

06:36 م الأحد 28 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، فاعليات اليوم الأول للدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات، بالحرم الجامعي بصحاري.

وقال الدكتور أحمد غلاب إن فاعليات الدورة الثانية تقام تحت عنوان الإرشاد النفسي والتواصل الاجتماعي، وتعقد لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف غلاب أن الدورة تأتي في إطار برتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، لتصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة في إطار خطاب ديني مستنير. وجاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان صفات الإمام والخطيب.

وشدد الدكتور أحمد غلاب على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة، حرصًا على سلامة الجميع في ظل مواجه المستجد.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الدورة الثانية للأئمة والواعظات تهدف اكتسابهم مهارات التواصل الاجتماعي وكيفية الخطاب النفسي، في إطار تطوير الخطاب الديني والعمل علي ترسيخ مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف، في ظل متغيرات العصر الحديث ومحاربة الأفكار الهدامة والدعوات التخريبية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

شبكة عيون الإخبارية