بالصور.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، فاعليات اليوم الأول للدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات، بالحرم الجامعي بصحاري.

وقال الدكتور أحمد غلاب إن فاعليات الدورة الثانية تقام تحت عنوان الإرشاد النفسي والتواصل الاجتماعي، وتعقد لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف غلاب أن الدورة تأتي في إطار برتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، لتصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة في إطار خطاب ديني مستنير. وجاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان صفات الإمام والخطيب.

وشدد الدكتور أحمد غلاب على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة، حرصًا على سلامة الجميع في ظل مواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الدورة الثانية للأئمة والواعظات تهدف اكتسابهم مهارات التواصل الاجتماعي وكيفية الخطاب النفسي، في إطار تطوير الخطاب الديني والعمل علي ترسيخ مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف، في ظل متغيرات العصر الحديث ومحاربة الأفكار الهدامة والدعوات التخريبية.​