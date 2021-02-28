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الإمارات: أي خطر يواجه يعد تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار لدينا

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الإمارات: أي خطر يواجه السعودية يعد تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار لدينا الإمارات: أي خطر يواجه يعد تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار لدينا

مصراوي Masrawy

06:46 م الأحد 28 فبراير 2021

أبوظبي - (أ ش أ):
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن أمنها وأمن المملكة العربية " جزء لا يتجزأ"، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
وأعربت دولة الإمارات- في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد- عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط في السعودية، من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.
وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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