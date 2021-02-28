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| منها ضبط 11828 لم يرتدوا الكمامة.. جهود الداخلية في أسبوع

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فيديو| منها ضبط 11828 لم يرتدوا الكمامة.. جهود الداخلية في أسبوع | منها ضبط 11828 لم يرتدوا الكمامة.. جهود الداخلية في أسبوع

مصراوي Masrawy

06:29 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 11828 شخص؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لــ 11740 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 88 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما ضبطت أجهزة الأمن 196 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1126 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

لمتابعة جهود الداخلية على مدار أسبوع، تابع الفيديو التالي:

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