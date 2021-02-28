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تعليم جنوب سيناء: حملات تعقيم للمدارس بعد انتهاء الامتحانات (صور)

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تعليم جنوب سيناء: حملات تعقيم للمدارس بعد انتهاء الامتحانات (صور) تعليم جنوب سيناء: حملات تعقيم للمدارس بعد انتهاء الامتحانات (صور)

مصراوي Masrawy

06:07 م الأحد 28 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة موسعة لتطهير وتعقيم المدارس، بعد أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية في مختلف مدن محافظة جنوب سيناء.

أوضح وكيل التعليم محمد عقل أن الحملات مستمرة بشكل يومي قبل وبعد الامتحانات لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، وذلك ضمن خطة المديرية لمواجهة .

وأضاف أن أعمال التعقيم تتضمن جميع أجزاء المبنى التعليمي، بما يتضمنه من فصول وطرق وسلالم، وحمامات وفناء، وأيضًا البوابات الرئيسية ومحيط المدارس خاصة أماكن دخول وخروج الطلاب.

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