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رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تحسين جودة المياه بفرع رشيد

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رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تحسين جودة المياه بفرع رشيد رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تحسين جودة المياه بفرع رشيد

مصراوي Masrawy

05:54 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار جهود تحسين جودة المياه في فرع رشيد، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتحسين جودة المياه بنهر النيل، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، في هذا الصدد، موجهًا بضرورة وضع خطة زمنية تضمن الانتهاء من تلك المشروعات خلال العامين المقبلين، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بردم عدد من المصارف الموجودة بمحافظة الجيزة، للقضاء على أي تلوث من الممكن أن يحدث.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان عرضًا حول جهود الوزارة في إطار تنفيذ خطة متكاملة لتحسين جودة المياه في فرع رشيد، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بالصرف الصحي، موضحًا أنه جار تنفيذ مجموعة من المشروعات، بما يسهم في رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي، لافتًا إلى أن من بينها تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لعدد 22 قرية مجاورة لمصرف الرهاوي كمرحلة أولى.

وأضاف وزير الإسكان أن المشروعات تتضمن أيضًا تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع محطة معالجة أبو رواش، لاستيعاب التصرفات الواردة والمستقبلية، لتصل طاقة المحطة إلى 1.6 مليون م3/ يوم، بالمعالجة الثانوية، بما يسهم في تحسين خواص السيب النهائي للمحطة، بتكلفة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من هذا المشروع مع نهاية العام الجاري.

ولفت الجزار إلى أنه جار تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة البحيرة، والتي تأتي كمرحلة أولى ضمن برنامج الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية، موضحًا أن تلك المشروعات سجلت معدلات تنفيذ متقدمة، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال العام المقبل، مضيفًا أنه جار تجهيز التصميمات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية في الغربية والمنوفية.

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