محافظ أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الأحد، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضرري المنزل المنهار بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح. وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

تشمل المساعدات 30 ألف جنيه لأسر المتوفين، ومساعدات مالية وعينية أخرى للمصابين.

أوضح المحافظ أنه جرى تدبير أماكن ووحدات سكنية مؤقتة لإيواء المتضررين عقب تلقي العلاج اللازم. ذلك بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح. فضلاً عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولقيت ربة منزل وطفلين مصرعهما، فيما أصيب ٩ أشخاص إثر انهيار منزل بقرية أولاد بدر بمركز الفتح في أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثامين الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

حصل "مصراوي" على أسماء حالة الوفيات والمصابين فيما تواصل قوات الحماية المدنية بأسيوط البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

أسفر الحادث عن وفاة "فاطمة. ع. ا. م" ٣٠ عامًا، "اسماء. ع"، و"عبدالله. ع"، و إصابة " ممدوح. ع. ش" 40 عامًا، و"اروى. م. ع" ٦ أعوام، و"جنا. م. ع" ٧ أعوام، و"زهره.م. ع" ٨ أعوام، و"مريم. م. ع" عامين، و"حنان. ع. ع" 28 عامًا، و" فريال. س. ش"33 عامًا.

جرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى أسيوط العام وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.​