تستهدف 805 آلاف.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy



أسيوط ـ محمود عجمي:

انطلقت صباح اليوم الأحد، فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة أسيوط، وتستمر لمدة 4 أيام. وتستهدف ما يقرب من 805 آلاف و839 طفلاً بمحافظة أسيوط، من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات.

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن إجمالي عدد الفرق المشاركة في تغطية الحملة 2466 فرقة منهم 2197 فرقة متحركة للمرور على المنازل طبقًا لخريطة وخط سير معد مسبقًا و269 فرقة ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومواقف التجمعات كـ (محطات السكك الحديدية - محطات الأتوبيس - الأسواق) وغيرها وذلك لتطعيم جميع الأطفال أيًا كان محل ميلادهم (مصريين - غير مصريين) موجهًا بضرورة مراعاة الدقة في أعمال التطعيم والحرص على سلامة الطعوم وحفظها بطرق صحيحة وآمنة، مشددًا على الفرق المتنقلة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والوصول للبيوت داخل القرى والنجوع والعزب لتطعيم الأطفال.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة تشهد إقبالاً كبيرًا في أول يوم لها وتستهدف الوصول إلى 805839 طفلاً ويجرى التطعيم بإعطاء الطفل نقطتين على طرف اللسان من طعم شلل الأطفال، ويجرى تسجيل جميع الأطفال الذين تم تطعيمهم والتأكد من صلاحية كل زجاجة عن طريق الراصد الموجود عليها.

وأشار الدكتور محمد زين، إلى تجهيز 2466 فرقة ثابتة ومتحركة كل فرقة تتكون من ممرض ومدخل بيانات ويبدأ عمل الحملة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين لافتا إلى أن الطُعم آمن وليس له أى أثار جانبية ولا يوجد أى موانع للتطعيم مؤكدًا توفير 926 ألفًا و720 جرعة تطعيم تقريبًا كما تم مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة.