ننشر أسماء ضحايا عقار الجمرك المنهار في الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء ضحايا ومصابي عقار الجمرك المنهار وسط الإسكندرية.

كان رجل وطفلة لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحي الجمرك وسط الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن وفاة "نرمين رضا حامد - 11 عامًا - طالبة، وإبراهيم محمد أحمد إبرهيم - 48 عامًا"، وإصابة كل من "سامي جابر محمد - 12 عامًا، ومحمود إبراهيم محمد - 23 عامًا، وهيثم محمد أحمد - 31 عامًا"، فضلاً عن شخص رابع جاري تحديد هويته.

ذكرت محافظة الإسكندرية أن العقار المنهار بمنطقة المنشية بحي الجمرك صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم ينفذ من قبل السكان.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، انتقلت كافة الأجهزة المعنية إلى موقع العقار، للتعامل مع الحادث ورفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.

ومن جانبه، قال رجب النقيدي رئيس حي الجمرك، إنه جرى فصل جميع المرافق "الغاز والكهرباء والمياه"، وعمل كردون وحواجز بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المارة.

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