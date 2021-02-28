بـ52 مليون جنيه.. دعم مرفق المياه في مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن دعم مرفق مياه الشرب بالمحافظة بـ52.1 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

أكد الزملوط، في بيان صحفي له، دعم قطاع مياه الشرب بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ 33طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازي بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه فضلًا عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالإضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالي أطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وأضاف الزملوط، أنه جرى تدعيم القطاع بـ6 مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيهًا بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

وأشار إلى، أن المبادرة في مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمي وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيهًا فضلًا عن إحلال وتجديد 6 آبار ارتوازي للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيهًا