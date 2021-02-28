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بسبب "الكمامة".. تحرير 25 محضرًا في قرى المنيا

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بسبب "الكمامة".. تحرير 25 محضرًا في قرى المنيا بسبب "الكمامة".. تحرير 25 محضرًا في قرى المنيا

مصراوي Masrawy

04:37 م الأحد 28 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 25 محضرًا؛ بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة المُستجد، وذلك خلال حملة على المقاهي والمطاعم.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مدينة المنيا، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه جرى تحرير ٢٥ محضرًا لعدم ارتداء كمامة، وذلك بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات داخل قرية نزلة حسين.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس المدينة، أنه جرى رفع 20 طن من القمامة والمخلفات الصلبة من داخل قرى سوادة، والشرفا، وزاوية سلطان.

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