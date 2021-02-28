أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بـ"الشكولاته".. استقبال طلاب "تربية سوهاج" في بداية امتحانات الترم الأول - صور

Print
بـ"الشكولاته".. استقبال طلاب "تربية سوهاج" في بداية امتحانات الترم الأول - صور بـ"الشكولاته".. استقبال طلاب "تربية سوهاج" في بداية امتحانات الترم الأول - صور

مصراوي Masrawy

04:27 م الأحد 28 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

استقبل أعضاء اتحاد طلاب كلية التربية جامعة سوهاج برئاسة محمود حربي، اليوم الأحد، الطلاب في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 بالكمامات والشكولاتة والطوفي، لتخفيف حدة الخوف من الامتحان لدى الطلاب، وإدخال السرور في نفوسهم، ومساعدتهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد بارتداء الكمامة.

وكتب اتحاد طلاب كلية التربية رسائل على الورق وتركها رفقة الكمامات المدون عليها شعار ولوجو الكلية على الترابيزات المخصصة لأداء طلاب الكلية الامتحانات، وهو ما لاقى إعجاب الطلاب.

من جانبه قال محمود حربي رئيس اتحاد طلاب كلية التربية إن فكرة وضع هدايا على الترابيزات المخصصة للطلاب لأداء الامتحانات كانت مجهود جماعي من اتحاد طلاب الكلية، مضيفًا أن تلك الفكرة بدأ العمل على تنفيذها منذ حوالي شهرًا، وكان في سرية تامة لمفاجئة طلاب الكلية في أول يوم للامتحانات.

وأوضح "حربي" أن الهدايا التي جرى وضعها على كل ترابيزة كانت عبارة عن "كمامة طبية وأخرى قماش عليها شعار الكلية، وكيس جل كحول، وشكولاتة أو طوفي، ورسالة الفرحة والتي كانت ملفوفة على شكل هدية".

وأشار "حربي" إلى أنه جرى توزيع الكمامات والرسائل التحفيزية على المقاعد قبل دخول الطلاب للجان الامتحانية، وبجوارهم رسالة مكتوب فيها "حرصًا على سلامتك قم بوضع الكمامة القماش فوق الكمامة الطبية"، مؤكدًا أن ذلك جاء تماشيًا لما تتخذه الجامعة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الامتحانات.

ولفت رئيس اتحاد طلاب كلية التربية جامعة سوهاج إلى أنه بعد الانتهاء من توزيع الهدايا على المقاعد جرى التقاط صور تذكارية رفقة عميد الكلية الدكتور خالد عبداللطيف عمران، ووكلاء الكلية ورؤساء أقسام الكلية، ومدير رعاية شباب الكلية الدكتور أحمد زياد

جدير بالذكر أن كلية التربية جامعة سوهاج بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وتفقد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عزيز سير عملية الامتحانات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

شبكة عيون الإخبارية