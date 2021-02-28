صور.. تطعيم 38 ألف حالة ضد مرض شلل الأطفال في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، والتي تستمر في الفترة من ٢٨ فبراير حتى الأربعاء ٣ مارس ٢٠٢١ بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم أن الحملة تستهدف تطعيم ٣٨٦٩٦طفل على مستوى المحافظة من خلال ٥١ وحدة صحية و٢٢٦ فرقة متحركة، مشيراً إلي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.