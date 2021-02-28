محافظ الإسكندرية: التعاقد على أكبر سيارة إطفاء في الوطن العربي- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، فعاليات "اليوم العالمي للحماية المدنية"، للاحتفاء بالدور العظيم الذي تقوم به قوات الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.

شارك في فعاليات الاحتفال كل من اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، والعميد محمد الحلو، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية.

وتفقد المحافظ يرافقه مدير الأمن اصطفاف معدات الحماية المدينة، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد على أكبر سيارة في الوطن العربي يمكنها أن تصل إلى ارتفاع ٤٦ متر تقريباً للوصول إلى المباني ذات الارتفاعات الكبيرة، وإتمام عمليات الإنقاذ.

وقال المحافظ إن هذا اليوم يعتبر تجسيدا رمزي للتضحيات التي يقدمها رجال الحماية المدينة وتذكيرا ببطولاتهم الكبيرة، موجها الشكر لرجال الحماية على ما يبذلوه من جهود.

وأضاف الشريف،:" احتفالنا باليوم العالمي للحماية المدنية هو أقل تقديرا وتكريمًا نستطيع أن نقدمه إلي الرجال البواسل لما يقدمونه من جهد ملموس وملحوظ في العمل تحت ظروف عصيبة".