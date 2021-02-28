إصابة 7 أشخاص بحروق أثناء "لحام تانك سيارة مازوت" في الفيوم

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الفيوم – حسين فتحى:

أصيب 7 أشخاص بحروق أثناء وقوفهم أمام إحدى ورش لحام السيارات بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول 7 أشخاص مصابين بحروق أثناء قيام قائد سيارة نقل بلحام تانك الوقود بقرية سيلا التابعة بمركز الفيوم .

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء ثروت المحلاوي، أن قائد السيارة النقل التى تعمل فى نقل الوقود، حدث بها ثقب باتانك الوقود، وأنه كان يقوم بلحامه في إحدى الورش بقرية سيلا، ما تسبب فى اشتعال النار بالتانك الذى كان فارغا، وهو ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بنطاق الحادث بحروق، جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام للعلاج، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.