أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أول تعليق لمحافظة الإسكندرية على واقعة "عقار الجمرك المنهار"

Print
أول تعليق لمحافظة الإسكندرية على واقعة "عقار الجمرك المنهار" أول تعليق لمحافظة الإسكندرية على واقعة "عقار الجمرك المنهار"

مصراوي Masrawy

03:41 م الأحد 28 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت محافظة الإسكندرية إن العقار المنهار بمنطقة المنشية بحي الجمرك صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم ينفذ من قبل السكان.

كان رجل وطفلة لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرين في انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحي الجمرك وسط الإسكندرية.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، انتقلت كافة الأجهزة المعنية إلى موقع العقار، للتعامل مع الحادث ورفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.

ومن جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، إنه جرى فصل جميع المرافق "الغاز والكهرباء والمياه"، وعمل كردون وحواجز بمحيط العقار حفاظاً على سلامة المارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

شبكة عيون الإخبارية