أول تعليق لمحافظة الإسكندرية على واقعة "عقار الجمرك المنهار"

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت محافظة الإسكندرية إن العقار المنهار بمنطقة المنشية بحي الجمرك صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم ينفذ من قبل السكان.

كان رجل وطفلة لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرين في انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحي الجمرك وسط الإسكندرية.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، انتقلت كافة الأجهزة المعنية إلى موقع العقار، للتعامل مع الحادث ورفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.

ومن جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، إنه جرى فصل جميع المرافق "الغاز والكهرباء والمياه"، وعمل كردون وحواجز بمحيط العقار حفاظاً على سلامة المارة.