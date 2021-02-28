مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انهيار عقار وسط الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي رجل وطفلة مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرين في انهيار جزئي لعقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحي الجمرك وسط الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع سيدي الجداوي بمنطقة المنشية، وانتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وصادر له قرار إزالة لم ينفذ، وانهيار أجزاء من السقف والجدران.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين "طفلة" 12 عاما، ورجل 48 عاما، وإصابة 4 آخرين من قاطني العقار، وجرى نقلهم للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، قال رجب عبد الرازق النقيدى، رئيس حي الجمرك، إنه جاري رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المواطنين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.