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افتتاح أول بنك مميكن في المنيا

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افتتاح أول بنك مميكن في المنيا افتتاح أول بنك مميكن في المنيا

مصراوي Masrawy

03:21 م الأحد 28 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

افتتح الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، فرع البنك الأهلي المصري للخدمات الإلكترونية بمول سيتي سكيب بالمنيا الجديدة.

وتفقد نائب المحافظ، أقسام الفرع، واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يجري تقديمها للعملاء، وقال النائب، إن هناك تعاون مثمر وبناء بين محافظة المنيا، والبنك الأهلي المصري، والذي يسعى لتنفيذ السياسة العامة للدولة بتعميم تطبيق الشمول المالي، واستمرار دعم وتطوير الخدمات الرقمية من جانب البنك الأهلي، وذلك في إطار سعي البنك المستمر واستراتيجيته الطموحة للتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه.

وأوضح أحمد سلطان رئيس منطقة شمال الصعيد، أن فرع البنك الأهلي للخدمات الإلكترونية بالمنيا الجديدة يعد الأول من نوعه على مستوي شمال الصعيد، إذ يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتمثلة في إصدار بطاقات الدفع المقدم، وإصدار كشف حساب، والاشتراك في خدمة الأهلي نت والفون كاش، وتحديث بيانات العميل، وشراء شهادات واستردادها، بالإضافة إلى ماكينة ITM للسحب والايداع بمواصفات خاصة، وهي خدمة جديدة تقوم على تواصل العميل مع ممثل البنك من خلال تفاعلي ويُجرى إدارتها من قبل صراف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة.

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