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محاضر جماعية لطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان في بورسعيد

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محاضر جماعية لطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان في بورسعيد محاضر جماعية لطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان في بورسعيد

مصراوي Masrawy

03:17 م الأحد 28 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الأحد، عن تحرير محاضر جماعية لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات وذلك لإثبات الحالة وضمان حقوقهم.

وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام بالمحافظة 4388 طالب، موزعين على 24 مدرسة حكومي، و8 مدارس خاصة، ولم تسجل أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان.

وأكدت على أن الطلاب تمكنوا من الدخول على جلسة الامتحان بكلا المادتين، وجرى مد فترة امتحان الفترة الثانية حتى الساعة 2 بقرار من غرفة العمليات المركزية الوزارية، وجرى عمل محاضر جماعية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان، وتابع وكيل الوزارة انتظام سير الامتحانات من غرفة العمليات بديوان المديرية.

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