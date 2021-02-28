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محافظ دمياط تبحث إجراءات تبطين الترع في كفر سعد

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محافظ دمياط تبحث إجراءات تبطين الترع في كفر سعد محافظ دمياط تبحث إجراءات تبطين الترع في كفر سعد

مصراوي Masrawy

03:11 م الأحد 28 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا لبحث عدد من الملفات والمشروعات الجارية، اليوم الأحد، مع عدد من القيادات التنفيذية بالديوان، ومديري المديريات الخدمية.

تناول الاجتماع آليات حل المشكلات التي تواجه أهالي كفر الغوابين بمركز فارسكور، التي نتجت عن تنفيذ مشروع لتبطين ترعة زغلولة الواقعة هناك، إذ أكدت محافظ دمياط، على أهمية التنسيق مع الوحدة المحلية لوضع حلول محددة، ونهو هذه المشاكل وتداركها في أسرع في وقت ممكن.

وتابعت المحافظ، آخر المستجدات بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والتي تجرى من خلال الإدارة المركزية للموارد المائية والري، د تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه.

كما تابعت محافظ دمياط، الخطوات المُتخذة لتنفيذ كوبري بترعة البلامون بمدخل مدينة كفر البطيخ، وكذا تبطين الترع ورفع كفاءة الكباري، بمركز كفر سعد، المدرج بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجهت عوض، بتنفيذ محاور المشروع القومي وفقاً للمعايير والاشتراطات المقررة، لرفع كفاءة الترع لخدمة المزارعين والمساهمة في تطوير الريف المصرى.

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