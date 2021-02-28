صور.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين العمالة غير المنتظمة في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

سلم الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة اليوم الأحد، 30 وثيقة تأمين من إجمالي 11 ألفًا و546 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة، بمحافظة البحيرة

كما سلم الوزير، 13 عقد عمل لذوي الهمم من إجمالي 72 عقد ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة والفئات الخاصة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.

عقب توزيع وتسليم العقود وبوليصة التأمين التكافلي، التقى وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة بعدد من العمال العائدين من الخارج والراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة للاستماع لمطالبهم، وجرى استعراض كيفية تقديم الدعم لهم من خلال الحصول على قروض وتمويل من الجهاز.

وصرح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن العامين الماضيين شهدا توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 8500 فرصة بملتقيات التوظيف، وكذا توفير 400 فرصة عمل لذوي الهمم.

كما شهدت الفترة الماضية توزيع 3715 شهادة أمان قيمة كل منها 500 جنيه بإجمالي قيمة تتجاوز مليون و885 ألف جنيه، وكذلك دعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية بقيمة 43.5 مليون جنية استفاد منها 10350 عاملًا.

وأضاف أنه جار الاعلان عن المشروع السكني الحرفي بفرهاش والذى سيتيح فرصة كبيرة للشباب، بالإضافة الى المناطق الصناعية بحوش عيسي ووادي النطرون والمنطقة النسيجية.