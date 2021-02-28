السجن 10 سنوات لطفلين شرعا في قتل طالبة بكفر الشيخ - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة أحداث كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود شاهين، بمعاقبة طفلين بالحبس لمدة 10 أعوام، مع الشغل، وذلك لأتهامهما بالشروع في قتل طالبة، أثناء محاولتهما التحرش بها، محدثين بها عاهة مستديمة بلغت نسبتها 35%.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير 2020، عندما ورد إلى قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول هيام محمد الشربيني، 17 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وتقيم بدائرة القسم، مصابة بكسور وجروح في أنحاء متفرقة بالجسم، بإدعاء اصطدامها بتروسيكل.

انتقلت قوة من قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال الطالبة المصابة قررت أنها خلال سيرها في الشارع رفقة زميلة لها، بعد تلقيهما درس خصوصي بمنطقة العزبة الجديدة، فوجئت بمركبة آلية "تروسيكل"، تتوجه نحوهما بطريقة مسرعة بعد توجيه أحدهما لقائد المركبة بالاحتكاك بهما قائلا له:"ادخل فيهم".

وتبين من التقرير الطبي الخاص بالطالبة إصابتها بكسر في عظام الفخذ الأيسر، مع تيبس في الركبة اليسرى، وتثبيت بمسمار نخاعي.

جرى ضبط المتهمين، وتبين أنهما الطفلين "يوسف أ.ا.ع.ا"، وشهرته "لبن" 16 سنة، و"يوسف.ش.م.ب"، وشهرته :قملة"، 17 سنة، ويقيمان في منطقة قسم ثان بمدينة كفر الشيخ.، فيما حُرر عن ذلك المحضر رقم 12 لسنة 2020 جنح أحداث قسم ثان شرطة كفر الشيخ.