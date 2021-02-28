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.. "أبو الهول والفيل والجمل" أشكال صخرية مذهلة تزين جبال

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تتركز بمنطقتي تبوك وحائل

بالفيديو..

تمتلك المملكة العربية العديد من المعالم الصخرية التي كشفت عنها هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية منه الكثير في منطقة تبوك، ومن أبرز الصخور المذهلة الموجودة في تبوك صخرة "الجمل البارك"، هي صخرة مميزة للغاية وتظهر شكل الجمل وهو يبرك مما جعلها ضمن أبرز الوجهات السياحية الثرية للزائرين وهواة الرحلات البرية والمناظر الطبيعية كما ظهرت أيضًا صخرة الحوت وتشبه الحوت تمامًا.

صخرة الفيل الشهيرة

ويطلق عليها أيضًا جبل الفيل ويقع في العلا على مسافة 10 كلم، وهي عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 52 مترًا تشكلت في تكوينها شكل فيل بخرطومه العريض المنحر نحو الأرض، ويأتي الجبل ضمن تشكيلات صخرية هائلة تشكلت من الصخور الرملية تحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.

أبو الهول

تقع صخرة أبو الهول في قرية أبا الحيران على بعد 120 كيلومترًا من حائل، وهو يشبه تمثال أبو الهول حارس الإهرامات بمصر بشكل كبير ومذهل حتى الذقن المدمرة في تمثال أبو الهول المصري غير موجودة أيضًا في صخرة أبو الهول بحائل.

وتجذب التشكيلات الصخرية العديد من الزيارات السياحية من داخل المملكة وخارجها لمشاهدة هذه المناظر الرائعة.

ويفسر الخبراء أسباب تشكل هذه الصخور بهذه الأشكال، وهو وجودها في مناطق الرسوبيات الرملية مع تأثير نحت الرياح وعوامل التعرية، مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة التي يعدها خبراء ومختصون بأنها ضمن الصخور الأغرب في العالم.

بالفيديو..

المملكة العربية السعودية المعالم الصخرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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