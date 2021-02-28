طلاب بني سويف يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول دون عقبات

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي ببني سويف، والبالغ عددهم 15 ألفًا و192 طالبا وطالبة امتحان مادتي اللغة العربية والجبر وسط حالة من الهدوء، وإجراءات احترازية مشددة.

من جانبها أشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات كورونا خلال الامتحانات، منوهة عن قرار الوزارة بإجراء الامتحانات الإليكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بإجراء تعديل طفيف في المواعيد تضمن تقسيم المحافظات إلى مجموعات خلال فترات أيام الامتحانات.

وأشارت إلى أنه جرت امتحانات صفوف النقل، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي والبالغ عددهم 74880 الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحد من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أي أجزاء مقالية، منوهة إلى أنه في الوقت ذاته تستمر امتحانات الدبلومات الفنية بالصف الأول الثانوي الصناعي.