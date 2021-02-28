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محافظ الفيوم يتابع سير العمل بغرفة عمليات امتحانات المرحلة الثانوية

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محافظ الفيوم يتابع سير العمل بغرفة عمليات امتحانات المرحلة الثانوية محافظ الفيوم يتابع سير العمل بغرفة عمليات امتحانات المرحلة الثانوية

مصراوي Masrawy

02:30 م الأحد 28 فبراير 2021

الفيوم _ حسين فتحى:

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

تواصل محافظ الفيوم من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على الانترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.

أكد محافظ الفيوم على مسئولي التربية والتعليم بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفاً و115 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفاً و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفاً و342 طالبًا وطالبة بالصف الثاني، لافتاً إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

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مصراوي Masrawy

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