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"خرج مع الكحة".. قصة وجود "برص حي" داخل رئة طفل في المنوفية (صور)

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"خرج مع الكحة".. قصة وجود "برص حي" داخل رئة طفل في المنوفية (صور) "خرج مع الكحة".. قصة وجود "برص حي" داخل رئة طفل في المنوفية (صور)

مصراوي Masrawy

02:11 م الأحد 28 فبراير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

"برص خرج من بوء الطفل يا دكتور".. كانت تلك الجملة التي قالتها ممرضة بتلقائية فور رؤيتها جسم كائن حي خرج من فم طفل يُصارع الموت داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى أشمون العام في المنوفية، لترتسم معالم الدهشة على وجوه أطباء وحدة العناية مُسترجعين مشاهد الكشف والأشعة على الطفل.

يقول طبيب بوحدة العناية في مستشفى أشمون العام، إن الطفل "أ.م.ز" عامين ونصف، حضر إلى استقبال المستشفى يُعاني من صعوبة في التنفس وكحة شديدة، وتقرر وضع الطفل على تنفس الأكسجين ونقله فورًا إلى وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى أشمون العام، لحق ذلك عمل أشعة عادية على الصدر وتبين وجود صغر في حجم الرئة اليسري و"استرواح هوائي" في الرئة اليمنى - انتفاخ-.

المشهد دفع الأطباء لعمل فحص إضافي أكثر دقة، وبالفعل أجروا أشعة مقطعية بالصبغة على الصدر، ليتبين وجود انسداد جزئي بالرئى اليمنى واحتمال وجود تضخم بالغدد الليمفاوية، لُتخيم الحيرة أكثر على الأطباء، وطلبوا مزيدًا من الفحوصات، حتى انكشفت مفاجأة غير متوقعة، حيث دخل الطفل في نوبه كحة شديدة ومتواصلة لم تتوقف، وصاحبها قيئ شديد ثم وجدوا جسم كائن حي خرج مع الكحة.

نظر الأطباء للجسم الصغير الذي خرج من فم الطفل ليجدوه "برص"، لا يعلمون كيف دخل إلى فم الطفل، ليُعلق أحدهم: "ربما تسلل البرص لفم الطفل أثناء نومه ولم يلحظه أحد"، وتابع الأطباء حالة الطفل حتى تحسن تمامًا، وخرج سالمًا من المستشفى بصحة جيدة.

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