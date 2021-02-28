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أوراق ورسوم.. كيف تحصل على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟

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أوراق ورسوم.. كيف تحصل على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟ أوراق ورسوم.. كيف تحصل على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟

مصراوي Masrawy

02:29 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

يحتاج المواطنون في كثير من الأحيان إلى صور طبق الأصل من مستندات خاصة بهم موجودة لدى الوحدات المحلية فيما يتعلق بالتعامل على العقارات والمحال وغيرها.

ويمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من هذه المستندات من خلال الخطوات التالية:

أولا: المستندات والأوراق المطلوبة:

- صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

- خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

- صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

- الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

نموذج الحصول على الخدمة

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