صور.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت صباح اليوم الأحد، فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بمحافظة البحيرة. وتستمر لمدة 4 أيام.

تستهدف الحملة مليون و105 آلاف، و656 طفلًا بمحافظة البحيرة، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال.

وصرح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لافتاً إلى مشاركة 2903 فريق ثابت ومتحرك بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة بمشاركة 390 طبيب و229 مشرف.

وأضاف وكيل الوزارة، أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحًا و حتى 5 عصرًا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية، وحتى الساعة الثامنة مساء للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وأشار إلى أن استراتجية الحملة تركز على استمرار التطعيم من شقة إلى شقة لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.