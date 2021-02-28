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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:59 م الأحد 28 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام الصوب الزراعية بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان" بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول: سماح إسماعيل، 45 عامًا، ربة منزل، ومحمد أمين السيد، 35 عامًا، ومحمد السيد سليم، 35 عامًا، وأحمد نبيه السيد، 35 عامًا، وحسام عبدالعظيم، 45 عامًا، وأحمد عبدالرحمن عوض، مُقيمين جميعًا بمدينة العاشر من رمضان، مصابين بجروح وكدمات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام الصوب الزراعية بطريق أبو حماد – العاشر من رمضان، أسفر عن إصابتهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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