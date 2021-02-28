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رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

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رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

01:58 م الأحد 28 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات ودار العلوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين السواح عميد كلية الزراعة، حيث تابع رئيس الجامعة سير الامتحانات داخل الكليات بالإضافة إلى جداول ومواعيد إجراء الامتحان موجهًا بضرورة تواجد أستاذ المادة لمتابعة استفسارات الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأثنى رئيس الجامعة على التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة من حيث ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي متمنيًا السلامة والتفوق لجميع الطلاب

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