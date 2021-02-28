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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء

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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 28 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض سيناء "، من عمر يوم حتى 5 سنوات.

يأتي ذلك بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس المقبل، بجميع المراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات

كانت الاستعدادات للحملة القومية لشلل الأطفال تجري علي قدم وساق بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق بين مديرية الصحة بالعريش وباقي المصالح الحكومية بالمحافظة كما لعبت المساجد دورًا هامًا في الترويج للحملة.

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