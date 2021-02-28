ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر 24 مخالفة متنوعة خلال حملة استهدفت الأسواق من بينها ضبط ربع طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى محلات اللحوم المجمدة.

وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إن المخالفات تنوعت بين (عدم إعلان أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محال تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير – مخالفات غش تجاري- خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات) .