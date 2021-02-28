رفض طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلاً عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين الفصل في دعواه.

واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كل من نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفاتهم.

وقالت الدعوى إن الطاعن تقدم إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في أحكام كانت مدرجة عليه.

وأضافت، الدعوى أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئة بما قرره قضاؤنا الشامخ بعدم تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية، و قامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد إهدار للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.