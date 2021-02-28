إحلال وتجديد 4 آلاف متر لشبكات مياه الشرب في مركز إطسا بالفيوم

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الفيوم – حسين فتحى:

كشف اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تجرى حاليا عمليات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز اطسا بمسافة ٤ آلاف و٤٥٠ متر طوليًا وذلك للمواسير المتأكلة أو المتواجدة على أعماق داخل باطن الأرض والمواسير من نوع اسبستوس ومن أجل تحسين نوعية المياه وضغوطها

وقال هشام درة إن الشركة تسعى جاهدة من أجل تغيير كافة الشبكات الخاصة بمياه الشرب من خلال عمليات الإحلال والتجديد وفق خطة ومنهجية تنتهجها الشركة وخاصة الشبكات التى جرى إنشاؤها منذ عدة سنوات.