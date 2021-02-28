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صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم شلل الأطفال

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صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم شلل الأطفال صور.. محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم شلل الأطفال

مصراوي Masrawy

01:45 م الأحد 28 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من 5 سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشدداً على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس المقبل، وتستهدف تطعيم 636 ألفًا و263 طفلاً من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتاً إلى تجهيز 1913 فريقاً ثابتاً ومتحركاً لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.

وأضاف، أنه جرى عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك عمل الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع الفرق المشاركة بالتطعيم والإشراف، بضرورة ارتداء ماسكات الوجه طوال فترة العمل والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، فيما تقوم غرفة العمليات المركزية بحل المشكلات الطارئة وإزالة المعوقات.

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