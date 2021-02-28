أخبار عاجلة

لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية -
الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه -
بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة -
​وصول أولى رحلات شركة "Hi Sky" من مولدوفيا لمطار الغردقة -
​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع -
حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بقرار رسمي.. تحديد موعد إعادة فتح أسواق المواشي في الغربية

Print
بقرار رسمي.. تحديد موعد إعادة فتح أسواق المواشي في الغربية بقرار رسمي.. تحديد موعد إعادة فتح أسواق المواشي في الغربية

مصراوي Masrawy

01:41 م الأحد 28 فبراير 2021

الغربية - مروة شاهين:

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رسميًا، إعادة تشغيل وإقامة أسواق المواشي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بداية من 11 مارس المقبل، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للمترددين عليها.

كما قرر محافظ الغربية، استمرار منع إقامة الأسواق اليومية العمومية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمدة شهر ثالث على التوالي وذلك حتى نهاية مارس المقبل، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

كان محافظ الغربية، أصدر قرارا فى نهاية شهر ديسمبر الماضي بحظر إقامة الأسواق العمومية والماشية لمدة شهر ثم قام بتجديدها لشهر ثان وبعد انتهاء المدة، أصدر قراره المتقدم، ويأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار من خلال منع تجمعات المواطنين والاختلاط والتكدس بالأسواق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

شبكة عيون الإخبارية