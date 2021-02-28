بقرار رسمي.. تحديد موعد إعادة فتح أسواق المواشي في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، رسميًا، إعادة تشغيل وإقامة أسواق المواشي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بداية من 11 مارس المقبل، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للمترددين عليها.

كما قرر محافظ الغربية، استمرار منع إقامة الأسواق اليومية العمومية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمدة شهر ثالث على التوالي وذلك حتى نهاية مارس المقبل، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

كان محافظ الغربية، أصدر قرارا فى نهاية شهر ديسمبر الماضي بحظر إقامة الأسواق العمومية والماشية لمدة شهر ثم قام بتجديدها لشهر ثان وبعد انتهاء المدة، أصدر قراره المتقدم، ويأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين والاختلاط والتكدس بالأسواق.