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محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الترم الأول في المدارس

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محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الترم الأول في المدارس محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الترم الأول في المدارس

مصراوي Masrawy

01:41 م الأحد 28 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفقة نائبه عمرو البشبيشي، عددًا من لجان الامتحانات الالكترونية بالمدارس الثانوية، وامتحانات النقل بالتعليم اإابتدائي للفصل الدراسي الأول، وذلك للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات التطهير، والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والألتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد، والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين.

وأكد المحافظ أنه يجرى المتابعة اللحظيّة مع غرف العمليات بالمحافظة، وذلك لاستقبال الشكاوي بما تخل أنتظام سير الامتحان.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة سبل الراحة، والمناخ الهادئ للطلاب، والملاحظين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم.

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