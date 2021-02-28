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صور.. محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي الجديد بعد تطويره

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صور.. محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي الجديد بعد تطويره صور.. محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي الجديد بعد تطويره

مصراوي Masrawy

01:34 م الأحد 28 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي الجديد بمقر الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف، والذي جرى إنشاؤه ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة، بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي الذي جرى تشغيله بشكل تجريبي، تمهيدا لافتتاحه رسميا قريبا لاستكمال منظومة العمل بتواجد المعنيين وجميع الإدارات المعاونة في دورة عمل المنظومة الحديدة، حيث يقدم المركز خدمات المحليات التي يجري تقديمها بالإدارات الهندسية، وتشمل إصدار تراخيص البناء والإحلال، والتجديد، وتلقى طلبات التصالح وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

وتبادل المحافظ الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وإزالة أية معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب،علاوة على متابعة منظومة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء، للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين لتلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، خاصة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تمديد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية العام الجاري، متابعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمواطنين المترددين على المركز.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمبنى القديم للإدارة الهندسية، والذي يجري تجهيزه وتأهيله ورفع كفاءته، تمهيدا لاستغلالها كمقر إداري للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

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