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"بلا شكاوى".. وكيل " تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول "صور"

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"بلا شكاوى".. وكيل " تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول "صور" "بلا شكاوى".. وكيل " تعليم دمياط" يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول "صور"

مصراوي Masrawy

01:24 م الأحد 28 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرى عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية والمرحلة الابتدائية، وسط إجراءات احترازية ووقائية بمدارس المحافظة.

وتفقد عثمان، سير الامتحان المجمع للصف الرابع الابتدائي بمدرسة كفر البطيخ الحديثة، ومدرسة طلائع النصر الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، للتأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان ومراعاة المسافات الآمنة بفصول اللجان الامتحانية، وارتداء الكمامات وتجنب الزحام.

وأثنى وكيل الوزارة، على نظافة المدارس وتنظيم دخول وجلوس الطلاب داخل اللجان.

وبين أن طلاب الصف الثاني الثانوى العام يؤدون اليوم امتحاني مادتي اللغة العربية والتفاضل والتكامل إلكترونيا بإجمالي ١٠٨٢٥ طالبا.

أضاف أنه لم ترد للغرفة أي شكاوى، وتسير إجراءات الامتحانات، وفق إجراءات آمنة ومنضبطة.

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