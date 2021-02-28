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سوق السمك في دمياط.. "القاروص" يتصدر و"البطارخ" الأغلى

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سوق السمك في دمياط.. "القاروص" يتصدر و"البطارخ" الأغلى سوق السمك في دمياط.. "القاروص" يتصدر و"البطارخ" الأغلى

مصراوي Masrawy

01:08 م الأحد 28 فبراير 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت الأسماك في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا، اليوم الأحد، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء "البوري" وهو الوجبة الأشهر في الموسم الجاري.

وبلغ سعر القاروص 120 جنيها، و"الجرانة" 40 جنيهًا للكيلو الواحد، و50 جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر متوسط "الشبار الأخضر"، عند 50 جنيهًا بينما "البلطي الكبير" 30 جنيهًا، و"البوري" 60 جنيهًا للكبير و45 جنيهًا للمتوسط، والدنيس 130 جنيهًا والهليلي 80 جنيها.

وسجل سعر كيلو البطارخ 450 جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" 180 جنيهًا وللمتوسط 120 جنيها.

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