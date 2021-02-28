للأمهات.. 4 موانع لحصول طفلك على تطعيم شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستمر في الفترة من 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وحددت وزارة الصحة 4 موانع للتطعيم بطعم شلل الأطفال الفموي "سابين"، أثناء الحملات القومية التي تُجريها الوزارة.

وتعتزم وزارة الصحة تنفيذ حملتين قوميتين للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، من شقة إلى شقة، بجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتشمل موانع التطعيم كلا من:

- الأطفال المصابون لمرض نقص المناعة الأولية.

- الأطفال المصابون باللوكيميا والليمفوما

- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون)

- الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال الأعراض

وأكدت وزارة الصحة، نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال بالرغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، في إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.