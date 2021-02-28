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تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه المملكة

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مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه المملكة تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه المملكة
أكدت تضامنها مع ودعمها للتدابير التي تتخذها لصون أمنها

مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه المملكة

أعربت جمهورية العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي، واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المفخخة دون طيار.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها المستمر للتدابير كافة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليميين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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