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بعد شكاوى امتحانات التابلت.. محافظ القليوبية يوجه رسالة لطلاب الثانوي

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بعد شكاوى امتحانات التابلت.. محافظ القليوبية يوجه رسالة لطلاب الثانوي بعد شكاوى امتحانات التابلت.. محافظ القليوبية يوجه رسالة لطلاب الثانوي

مصراوي Masrawy

01:13 م الأحد 28 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي بالقليوبية الفصل الدراسي الأول، مشكلات تقنية لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على الدخول إلى منصة الامتحان.

جاء ذلك تزامناً مع زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للجان الامتحانات بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات رافقه خلالها سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

كما تفقد المحافظ اللجان الامتحانية للمرحلة الإبتدائية بمدرسة ابن خلدون بالعاصمة بنها، ومدرسة بنها الميكانيكية العسكرية ، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي الإمتحان في مادة الدراسات والأمن الصناعي رافقه خلالها المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية

ووجه المحافظ رسالة إلى الطلاب الذين يواجهون مشاكل وصعوبات في الدخول على منصة الإمتحان الخاص بالصف الثاني الثانوي أنه لاداعي للقلق مضيفاً بأن الوزارة تبزل قصاري جهدها لحل جميع مشكلات منظومة الإنترنت بالمدارس مشيرًا إلى أن وقت الامتحان يحسب بداية من دخول الطالب المنصة، وبدء الإجابة على الأسئلة وليس مرتبط بوقت معين.
شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد، وارتداء الطلاب للكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وحسن تهوية لجان الامتحان.

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