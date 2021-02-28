بعد شكاوى امتحانات التابلت.. محافظ القليوبية يوجه رسالة لطلاب الثانوي

مصراوي Masrawy
01:13 م الأحد 28 فبراير 2021
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شهدت امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي بالقليوبية الفصل الدراسي الأول، مشكلات تقنية لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على الدخول إلى منصة الامتحان.
جاء ذلك تزامناً مع زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للجان الامتحانات بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات رافقه خلالها سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.
كما تفقد المحافظ اللجان الامتحانية للمرحلة الإبتدائية بمدرسة ابن خلدون بالعاصمة بنها، ومدرسة بنها الميكانيكية العسكرية ، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي الإمتحان في مادة الدراسات والأمن الصناعي رافقه خلالها المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية
ووجه المحافظ رسالة إلى الطلاب الذين يواجهون مشاكل وصعوبات في الدخول على منصة الإمتحان الخاص بالصف الثاني الثانوي أنه لاداعي للقلق مضيفاً بأن الوزارة تبزل قصاري جهدها لحل جميع مشكلات منظومة الإنترنت بالمدارس مشيرًا إلى أن وقت الامتحان يحسب بداية من دخول الطالب المنصة، وبدء الإجابة على الأسئلة وليس مرتبط بوقت معين.
شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد، وارتداء الطلاب للكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وحسن تهوية لجان الامتحان.