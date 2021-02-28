مصرع عامل وإصابة آخر في حريق ورشة لتصنيع الموبيليا بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه واصيب آخر، اليوم الأحد، في حريق شب في ورشة لتصنيع الموبيليا بمدينة الغنايم في أسيوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق بورشة تصنيع موبيليا ملك " سامي .ع" .

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف والإطفاء وتبين اندلاع حريق في ورشة تصنيع موبيليا على مساحة 300 متر، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق .

أسفر الحادث عن مصرع " حازم . ح . ج " 43 عامًا ، وإصابة " محمد .م .ح " 20 عامًا، وجرى نقل المصاب والجثة إلى مستشفى الغنايم ، حرر محضر بالواقعة وجري العرض على النيابة .