مصرع عامل وإصابة آخر في حريق ورشة لتصنيع الموبيليا بأسيوط

مصراوي Masrawy
01:09 م الأحد 28 فبراير 2021
أسيوط - محمود عجمي:
لقي عامل مصرعه واصيب آخر، اليوم الأحد، في حريق شب في ورشة لتصنيع الموبيليا بمدينة الغنايم في أسيوط .
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق بورشة تصنيع موبيليا ملك " سامي .ع" .
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف والإطفاء وتبين اندلاع حريق في ورشة تصنيع موبيليا على مساحة 300 متر، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق .
أسفر الحادث عن مصرع " حازم . ح . ج " 43 عامًا ، وإصابة " محمد .م .ح " 20 عامًا، وجرى نقل المصاب والجثة إلى مستشفى الغنايم ، حرر محضر بالواقعة وجري العرض على النيابة .