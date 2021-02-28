أخبار عاجلة

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية -
الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه -
بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة -
​وصول أولى رحلات شركة "Hi Sky" من مولدوفيا لمطار الغردقة -
​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع -
حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي -
تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه -
الأمم المتحدة: المملكة قدَّمت دراسات عالية الجودة تتعلق بالهدر الغذائي -
تنبيهان متقدمان لعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية -
"بر السديرة" تودع 37600 ريال مساعدات للأيتام في حساباتهم البنكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع عامل وإصابة آخر في حريق ورشة لتصنيع الموبيليا بأسيوط

Print
مصرع عامل وإصابة آخر في حريق ورشة لتصنيع الموبيليا بأسيوط مصرع عامل وإصابة آخر في حريق ورشة لتصنيع الموبيليا بأسيوط

مصراوي Masrawy

01:09 م الأحد 28 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه واصيب آخر، اليوم الأحد، في حريق شب في ورشة لتصنيع الموبيليا بمدينة الغنايم في أسيوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق بورشة تصنيع موبيليا ملك " سامي .ع" .

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف والإطفاء وتبين اندلاع حريق في ورشة تصنيع موبيليا على مساحة 300 متر، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق .

أسفر الحادث عن مصرع " حازم . ح . ج " 43 عامًا ، وإصابة " محمد .م .ح " 20 عامًا، وجرى نقل المصاب والجثة إلى مستشفى الغنايم ، حرر محضر بالواقعة وجري العرض على النيابة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

شبكة عيون الإخبارية