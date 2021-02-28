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إصابة ربة منزل في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

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إصابة ربة منزل في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية إصابة ربة منزل في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:08 م الأحد 28 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيبت ربة منزل، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمسكنها بدائرة قسم شرطة القُرين بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية, تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ببندر قسم شرطة القُرين.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الانفجار عن إصابة صاحبة المسكن، وتُدعى "زينب.إ.ع" 60 عامًا، ربة منزل، بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 100%، وجرى نقلها إلى مستشفى ههيا للحروق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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