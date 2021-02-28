"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى من امتحانات الثانوي والابتدائي - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدارس إدارة وسط التعليمية، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي والثاني الثانوي.

وشملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس "الشاطبي الميكانيكية، عمرو عراقي محمد نصار الابتدائية بمحرم بك، الأمام على الابتدائية، دار الصفوة الابتدائية".

وقال سعد، إن لم يرد أي شكاوي من امتحان الصف الرابع الابتدائي، موضحا أنه جرى تحقيق الوزن النسبي في أسئلة جميع المواد وليس مادة على حساب أخرى.

وفي سياق آخر، أكد أن امتحانات الصف الثاني الثانوي، سارت بشكل منتظم في يومها الأول، منوها أن الطلاب أدوا الامتحان إِلِكْتِرُونِيًّا في لجان مدارس المحافظة.

وشدد سعد، خلال الجولة على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.