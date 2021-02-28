30 مارس.. الحكم على قاتل مقاول العاشر من رمضان

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الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة خفير خصوصي لجلسة 30 مارس المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 79 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بقتل مقاولً يرأسه وسرقة سيارته الخاصة و250 ألف جنيه كانت داخل السيارة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على المدعو "عادل.ع.م" 40 سنة، مُقيم بمركز منفلوط بأسيوط، صاحب شركة مقاولات، جثةً هامدة مضروبًا بطلق ناري أسفل مقر شركته بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين أن القتيل كان برفقته اثنين من العمال بالشركة، كان أحدهما نائمًا، فيما كان الآخر "محمد.ع.ع" 22 عامًا، عامل، مُقيم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أحضره صاحب الشركة للعمل، مستيقظًا للحراسة، وأن الأخير استغل تواجد القتيل بمفرده وأطلق النار عليه ليرديه قتيلًا، وسرق سيارته رقم 37949 "ملاكي أسيوط" و250 ألف جنيه وهاتفي محمول، ولاذ بالفرار.

جرى ضبط المتهم في كمين أمني بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته طبنجة 9 ملي، وخزنتين بداخلهما 21 طلقة لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.