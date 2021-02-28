860 ألف حالة.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية على مدار أربعة أيام.

شارك في انطلاق الحملة التي تستهدف حوالي 860 ألف طفل في الإسكندرية، كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، ومحارب هيلع رئيس حي شرق.

وأكد المحافظ خلال تفقده مركز صحة أسرة سان ستيفانو، حرص الدولة علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتوفير صحة وحياة أفضل لهم.

ووجه الشريف الشكر إلي وزارة الصحة والسكان لجهودها المستمرة في تنفيذ الحملات القومية لرفع الحالة المناعية للأطفال، قائلا:" في ظل جائحة كورونا استشعرنا أهمية التطعيمات في حياتنا للوقاية من الأمراض المستقبلية".

وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم إلي مديرية الصحة والسكان، وإزالة أي معوقات لكي يتحقق المستهدف من تلك الحملة.

من جانبه؛ قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة يشارك فيها 1886 فريق طبي ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأشار السقعان إلى أن إجمالي عدد المشاركين في الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية يقدر بحوالي 4600 فرد، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 49 ألف زجاجة من الطعم تحوي كل زجاجة على 20 جرعة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيجري متابعة أعمال الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية، لمتابعة نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري.