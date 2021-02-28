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يوثّق حادثة سرقة.. وموقف "بطولي" من الضحية

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فيديو يوثّق حادثة سرقة.. وموقف "بطولي" من الضحية يوثّق حادثة سرقة.. وموقف "بطولي" من الضحية
هذا ما طلبته شرطة كاليفورنيا من المواطنين

فيديو يوثّق حادثة سرقة.. وموقف

أظهرت كاميرات المراقبة في أحد شوارع كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، سيارة تجر سيدة وهي تمسك بحقيبتها، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة.

وذكرت "إن بي سي" الأمريكية، أنها قد حصلت على مقطع الفيديو، من أحد المتاجر المتخصصة ببيع منتجات التجميل، التي وثقت الحادثة.

وتُواصل السيارة التحرك في الفيديو؛ في حين تفقد السيدة الأمل في استعادة حقيبتها؛ إذ تتخلى عنها، ويقترب أشخاص متواجدون في المكان منها، للاطمئنان عليها؛ بينما يواصل بعض المتواجدين في المكان التصوير.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تحدّث زوج السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها، لشبكة "إن بي سي" قائلًا: "إنها بخير، وتعاني من بعض الرضوض البسيطة فقط".

من جانبها، طلبت شرطة كاليفورنيا في بيان، من أي شخص تتوفر لديه معلومات عن السيارة أو سائقها، إعلامها لاتخاذ الإجراءات المناسبة. حادثة سرقة الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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